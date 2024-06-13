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Politico: Премьер Эстонии может сменить Борреля на посту главного дипломата ЕС

Politico: Премьер Эстонии может сменить Борреля на посту главного дипломата ЕС У эстонского премьер-министра Каи Каллас есть все шансы возглавить в новой Еврокомиссии службу по вопросам внешней политики и политики безопасности.
Другие страны
13 июня 2024 г. 02:19
Politico: Премьер Эстонии может сменить Борреля на посту главного дипломата ЕС

У эстонского премьер-министра Каи Каллас есть все шансы возглавить в новой Еврокомиссии службу по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники в кругах европейской дипломатии.

"В Евросоюзе уже начинает проглядываться общий взгляд относительно кандидатов на ключевые должности в руководстве Евросоюза: Урсулу фон дер Ляйен оставят президентом Еврокомиссии, а Роберту Метсолу – во второй раз изберут президентом Европарламента. Португальский экс-премьер Антониу Кошту считается вероятной кандидатурой на должность главы Европейского совета, которую сейчас занимает Шарль Мишель, а на должность главного европейского дипломата ЕС рассматривают премьер-министра Эстонии Каю Каллас", - пишет издание.

По версии Politico, относительно эстонского политика "меньше всего определенности", но есть большие шансы, что это будет именно Каллас – как "яркий премьер из Восточной Европы". Как отметили источники издания, она выглядит очень хорошим выбором для европейских либералов. Сама Каллас говорила, что не против занять эту должность.

К настоящему времени есть мнение, что Каллас идеально подходит на эту должность с "географической, политической и дипломатической точек зрения".

По словам источников издания, более конкретные договоренности должны состояться на неформальном ужине лидеров стран-членов ЕС 17 июня. А вот формальная договоренность появится не раньше встречи лидеров 27-28 июня.

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