    Politico: Миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи

    16 ноября, 2025
    • 05:22
    Миллионы граждан США могут быть исключены из крупнейшей в стране программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) в ближайшие месяцы.

    Как передает Report, об этом сообщило американское издание Politico.

    По информации газеты, министр сельского хозяйства США Брук Роллинз поручила сотрудникам ведомства во время частичной приостановки работы правительства продолжать добиваться соблюдения принятого в июле закона о госрасходах, что может привести к исключению миллионов американцев из SNAP в ближайшие месяцы. Как указывает Politico, программа предоставляет в среднем по $6 в день для почти 42 млн человек, примерно 40% из которых - дети.

    По оценкам некоммерческой организации "Общество помощи еврейским иммигрантам", изменения в программе дополнительной продовольственной помощи приведут к сокращению пособий примерно для 250 тыс. беженцев и других держателей гуманитарных виз.

    В материале Politico отмечается, что исключение американцев из SNAP станет самым большим урезанием социальной помощи за последние десятилетия. Согласно новому закону, указывает газета, граждане с детьми и пожилые американцы должны будут соответствовать "более строгим требованиям к работе", а штатам в конечном итоге придется взять на себя часть расходов на выплаты пособий в рамках SNAP. Участники программы, как сообщается, уже начали получать уведомления о том, что для них установлены новые требования. Если они не выполнят их за трехмесячный срок, то полностью потеряют право на пособия.

