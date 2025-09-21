Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Politico: Макрон намерен создать противовес Израилю и США на заседании ГА ООН

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 09:11
    Politico: Макрон намерен создать противовес Израилю и США на заседании ГА ООН

    Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует на 80-й сессии Генеральной Ассамблее ООН консолидировать ряд стран вокруг идеи признания Палестины государством, чтобы продемонстрировать глобальный противовес Израилю и США.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

    По их информации, на заседании в ООН Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Франция объявят о признании Палестины государством. Это станет "дипломатической победой" Парижа в усилиях, нацеленных на то, чтобы убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военную операцию в секторе Газа, сказал один из собеседников издания.

    Однако попытка Макрона выступить "единым фронтом" против еврейского государства и его сторонника в лице президента США Дональда Трампа демонстрирует разобщенность ЕС, полагает газета. Германия и Италия пока отказываются признавать государственность Палестины, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер, одобряющий идею президента Франции, вероятно, откажется от участия в заседании.

    Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать палестинское государство на сессии ГА ООН. Как уточнили в Елисейском дворце, в ходе этого мероприятия примеру республики последуют еще девять стран.

    "Politico": Makron bir sıra ölkələri Fələstinin dövlət kimi tanınması ideyası ətrafında birləşdirməyi planlaşdırır

