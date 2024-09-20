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Politico: Граждан ФРГ беспокоит критическое состояние экономики страны

Politico: Граждан ФРГ беспокоит критическое состояние экономики страны Ухудшение экономического положения Германии вызывает у ее граждан серьезное беспокойство и постепенно становится ключевым вопросом, влияющим на выбор избирателей.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 08:57
Politico: Граждан ФРГ беспокоит критическое состояние экономики страны

Ухудшение экономического положения Германии вызывает у ее граждан серьезное беспокойство и постепенно становится ключевым вопросом, влияющим на выбор избирателей.

Как передает Report, об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По его данным, немцы перестают игнорировать "четырех всадников экономического апокалипсиса" страны: исход крупных производств, быстро ухудшающуюся демографию, разрушающуюся инфраструктуру и недостаток инноваций.

Свежие опросы общественного мнения свидетельствуют, что экономический вопрос уже стал вторым по важности для избирателей, уступая только миграционному, отмечает издание.

Politico также указывает на то, что экономическое могущество Германии было выстроено на отраслях, зародившихся еще в XIX веке - машиностроении и химической промышленности, при этом страна испытывает крайне серьезный дефицит в передовых цифровых технологиях.

Все эти факторы ставят в еще более невыгодное положение правящую коалицию ФРГ под началом канцлера Олафа Шольца, которая исчерпала варианты действий по удержанию экономики на плаву, обращает внимание издание. Они уже сыграли значимую роль в победе на региональных выборах находящихся в оппозиции Шольцу партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии и Христианско-демократического союза в Саксонии. На грядущих выборах в Бранденбурге победа также может достаться АдГ.

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Версия на английском языке Politico: German citizens concerned about critical state of country's economy

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