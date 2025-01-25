Politico: Госдеп приостановил финансирование всех зарубежных программ помощи

Руководитель Госдепартамента США Марко Рубио постановил ввести немедленную и масштабную приостановку финансирования иностранной помощи, включая военную помощь Украине.

Руководитель Госдепартамента США Марко Рубио постановил ввести немедленную и масштабную приостановку финансирования иностранной помощи, включая военную помощь Украине.

Как передает Report , об этом сообщило издание Politico.

Действующий чиновник Госдепа, а также два бывших работника администрации экс-президента Джо Байдена в беседе с изданием заявили, что приостановка, вероятно, направлена ​​на прекращение помощи ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань.

Меры будут распространяться на все страны, помимо Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

Документ уже вступил в силу, он расширяет действие недавнего указа президента США Дональда Трампа, предписывающего приостановить предоставление помощи, пока гранты не будут проверены госсекретарем.

Распоряжение затронет и программы, которые уже были одобрены ранее правительством США. В качестве исключения допустима экстренная продовольственная помощь и покрытие "законных расходов, понесенных по существующим программам до публикации настоящего распоряжения". Решения о продолжении, изменении или завершении таких программ будут приниматься уже после проверки со стороны госсекретаря США.