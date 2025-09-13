Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    • 13 сентября, 2025
    • 22:58
    Politico: ЕС может задействовать замороженные активы РФ в виде долговых расписок

    Представители Европейской комиссии предложили министрам финансов стран ЕС передать Украине замороженные российские активы при помощи долговых расписок.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По ее информации, предложение включало в себя обмен денежных депозитов на облигации, оплата которых будет гарантирована странами ЕС.

    В августе МИД Бельгии, под юрисдикцией которой заморожены €210 млрд активов России, выступил против их экспроприации. Он подчеркнул, что доходы от реинвестирования этих активов уже обещаны в качестве гарантий кредитов "группы семи", уже выданных Украине с погашением в 2040 году.

