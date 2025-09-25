Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Politico: Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 06:36
    Politico: Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна

    Административно-бюджетное управление Белого дома разослало в госведомства уведомление о необходимости подготовить планы массовых увольнений и сокращений персонала на случай наступления 1 октября шатдауна - приостановки работы федерального правительства.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.

    В отличие от обычной практики, когда сотрудники федеральных ведомств во время шатдауна массово отправлялись в отпуска, в этот раз речь идет об увольнении и сокращении ставок в штатном расписании, а также закрытии программ и проектов, которые "не соответствуют приоритетам президента Дональда Трампа".

    Газета отмечает, что в предыдущие годы сокращенных сотрудников вновь набирали на работу сразу после возобновления финансирования. Однако теперь такая возможность не предусматривается. "На этот раз директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут использует угрозу ликвидации рабочих мест в качестве инструмента давления, повышая ставки в противостоянии [республиканцев] с демократами в Конгрессе по поводу государственных расходов", - подчеркивает Politico.

    Как сообщил источник издания в Административно-бюджетном управлении, независимо от наступления шатдауна продолжат работу программы социального страхования, медицинской помощи и поддержки ветеранов. Также продолжится финансирование вооруженных сил, правоохранительных органов, служб миграционного и пограничного контроля и авиадиспетчеров.

    США шатдаун массовые увольнения Белый дом

    Последние новости

    06:36

    Politico: Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна

    Другие страны
    05:58
    Фото

    В Баку прибыли спортсмены из Таджикистана и Узбекистана для участия в III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    05:27

    Главный тренер сборной Беларуси поделился ожиданиями от III Игр СНГ

    Футбол
    05:06

    Al Jazeera: в Газе погибли не менее 14 человек из-за ударов Израиля

    Другие страны
    03:59

    В Вашингтоне спустя сутки убрали статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна

    Другие страны
    03:20

    Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Венесуэле

    Другие страны
    02:43
    Фото

    Мехрибан Алиева приняла участие в специальной сессии ООН, посвященной детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями

    Внешняя политика
    02:21

    В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Эстонии

    Внешняя политика
    02:18

    Reuters: В Дании аэропорт Ольборга закрыли из-за БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей