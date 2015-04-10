Политическое решение конфликта в Йемене все еще возможно, считает генсек ООН

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Урегулирование конфликта в Йемене через переговоры все еще возможно, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В то же время он предупредил, что действия шиитских мятежников (хуситов), а также начатая против них военная операция привели к эскалации кризиса, который теперь представляет угрозу для региона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мой специальный советник (по Йемену) Джамаль Беномар работал неустанно, чтобы содействовать политическому диалогу, - отметил генсек. - Ему удалось решить множество вопросов. Но этот военный захват (власти) хуситами привел ситуацию к тому, что мы видим сейчас. Но я все еще считаю, что политические переговоры являются выходом из ситуации, и мы надеемся, что стороны вернутся за стол переговоров как можно скорее".

По словам Пан Ги Муна, даже до конфликта гуманитарная ситуация в Йемене была "сравнима с той, что существует во всех девяти странах региона Сахеля вместе взятых". "В последние дни (гуманитарный) кризис приобрел пугающие масштабы. Йеменские семьи с трудом достают самое необходимое: воду, еду, топливо и лекарства. Сотни гражданских лиц были убиты. Больницы и школы закрыты, при этом некоторые из них становятся объектами нападений", - сказал Пан Ги Мун.

Он подчеркнул, что "обстановка сильно обострилась" с начала наступления хуситов на контролируемые правительством районы и по мере проведения военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией. "Воздушные рейды коалиции, а также продолжающиеся попытки хуситов и связанных с ними вооруженных групп расширить свою власть превратили внутриполитический кризис в ожесточенный конфликт, который угрожает глубокими и длительными потрясениями для региона", - сказал генсек.

Пан Ги Мун призвал все стороны в Йемене прекратить насилие и срочно вернуться за стол переговоров. "Не может быть другого решения кризиса", - указал административный глава ООН.

Саудовские ВВС при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов начали в ночь на 26 марта операцию "Буря решимости" против шиитских мятежников из движения "Ансар Аллах", установивших контроль над значительной частью территории Йемена. К аравийской коалиции присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

По данным ООН, с начала бомбардировок в Йемене погибли по меньшей мере 311 мирных жителей, в том числе 74 ребенка. Всего же за время последнего обострения конфликта - с 19 марта - были убиты более 600 человек.