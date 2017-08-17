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    Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

    Задержанным оказался Дрисс Укабир

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Полицейские задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в центре Барселоны.

    Как передает Report, об этом сообщает El Periodico со ссылкой на источники.

    По данным издания, задержанным оказался Дрисс Укабир, который и арендовал фургон, въехавший в пешеходов на улице Рамбла.

    СМИ, ссылаясь на его страницу в фейсбуке, выяснили, что сам Укабир родом из французского Марселя. Кроме того, он уже отбывал срок в тюрьме города Фигерас и был освобожден в 2012 году.

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