​Полиция задержала более 10 человек во время беспорядков в Париже

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Парижа в ночь на субботу задержала 12 человек во время беспорядков, устроенных демонстрантами на площади Республики, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты Figaro, после полуночи около сотни участников акции стали устраивать акты вандализма и вступили в стычки с полицейским оцеплением, в результате чего 12 человек были помещены под стражу. Также манифестанты подожгли полицейский автомобиль и повредили еще три машины. Для их разгона сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

Уже три недели площадь Республики в центре Парижа является сбором манифестантов в рамках акции "Ночь на ногах". За это время в ходе стычек пострадали около 150 офицеров полиции, отметили в МВД. Протесты вызваны новой реформой трудового законодательства. Аналогичные демонстрации, но без серьезных происшествий, проходят в других регионах Франции.