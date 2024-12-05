Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля в связи с вводом военного положения в стране после того, как с обвинением в мятеже выступила группа депутатов.

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля в связи с вводом военного положения в стране после того, как с обвинением в мятеже выступила группа депутатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Национального управления расследований Республики Корея У Чжон Су.

"Мы проведем расследование в соответствии с законом и процедурой", - приводит его слова газета "Чосон ильбо".

У Чжон Су сказал, что ситуация носит "беспрецедентный характер" и поэтому дело поручено отделу, отвечающему за безопасность, в составе его управления.

Ранее оппозиционные депутаты подали в Национальное управление расследований официальное обвинение в мятеже против президента, экс-министра обороны Ким Ён Хёна, начальника штаба армии Пак Ан Су, которого назначили курировать военное положение, министра внутренних дел Ли Сан Мина и других.