Полиция Южной Кореи рассмотрит вопрос об ордере на арест президента

Правоохранительные органы Южной Кореи могут запросить у суда выдачу ордера на арест обвиняемого в мятеже президента Юн Сок Ёля в рамках расследования в отношении него.

Правоохранительные органы Южной Кореи могут запросить у суда выдачу ордера на арест обвиняемого в мятеже президента Юн Сок Ёля в рамках расследования в отношении него.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

Кроме того, в правоохранительных органах думают над тем, чтобы запросить ордер на изъятие данных о звонках и переписках президента, а также над тем, чтобы вызвать его на допрос.

Они также рассматривают возможность провести обыск в президентской резиденции и наложить на нее арест.

Накануне полиция уже попыталась провести обыск в резиденции Юн Сок Ёля, однако охрана здания воспрепятствовала этому.

В свою очередь, президент Южной Кореи накануне отверг обвинения в мятеже. По его словам, военное положение было "хорошо продуманным политическим решением", принятым "для защиты нации и нормализации государственных дел".