Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента

Полиция Республики Корея фактически отказалась в одиночку брать на себя применение ордера на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля после того, как это право полицейским попыталось делегировать Управление антикоррупционных расследований в отношении

Полиция Республики Корея фактически отказалась в одиночку брать на себя применение ордера на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля после того, как это право полицейским попыталось делегировать Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

"После юридической проверки [мы] пришли к выводу, что уведомление с указанием о применении [ордера на арест] от Управления антикоррупционных расследований имеет спорное с точки зрения права содержание. Решили продолжить консультации с управлением о применении ордера на арест", - заявил заместитель главы специальной следственной группы полиции, которая занимается событиями военного положения.

Как пишет агентство, полиция "фактически показала намерение отказаться от исполнения" ордера. Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) в ночь с 5 на 6 января решило делегировать полиции применение ордера на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Срок действия ордера истекает 6 января. Управление намерено подать в суд заявление на его продление.

Юристы Юн Сок Ёля заявили, что "подряд на арест" представляет собой "очередное нарушение закона". Ранее они настаивали, что ордер недействителен, поскольку Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих не имеет полномочий вести следствие по делу о мятеже. Антикоррупционное управление стало играть ведущую роль, поскольку закон обязывает другие следственные органы передать дело управлению, если об этом попросит глава CIO. В ведомстве также отмечали, что мятеж связан с превышением должностных полномочий.