О нас

Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента

Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента Полиция Республики Корея фактически отказалась в одиночку брать на себя применение ордера на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля после того, как это право полицейским попыталось делегировать Управление антикоррупционных расследований в отношении
Другие страны
6 января 2025 г. 10:20
Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента

Полиция Республики Корея фактически отказалась в одиночку брать на себя применение ордера на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля после того, как это право полицейским попыталось делегировать Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

"После юридической проверки [мы] пришли к выводу, что уведомление с указанием о применении [ордера на арест] от Управления антикоррупционных расследований имеет спорное с точки зрения права содержание. Решили продолжить консультации с управлением о применении ордера на арест", - заявил заместитель главы специальной следственной группы полиции, которая занимается событиями военного положения.

Как пишет агентство, полиция "фактически показала намерение отказаться от исполнения" ордера. Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) в ночь с 5 на 6 января решило делегировать полиции применение ордера на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Срок действия ордера истекает 6 января. Управление намерено подать в суд заявление на его продление.

Юристы Юн Сок Ёля заявили, что "подряд на арест" представляет собой "очередное нарушение закона". Ранее они настаивали, что ордер недействителен, поскольку Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих не имеет полномочий вести следствие по делу о мятеже. Антикоррупционное управление стало играть ведущую роль, поскольку закон обязывает другие следственные органы передать дело управлению, если об этом попросит глава CIO. В ведомстве также отмечали, что мятеж связан с превышением должностных полномочий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya polisi prezidentin həbsini öz üzərinə götürməkdən imtina edib

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Экс-министр обороны Армении задержан в Москве
Экс-министр обороны Армении задержан в Москве
30 декабря 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi