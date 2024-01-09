Полиция в ФРГ завела 134 дела после протестов фермеров

Полицейские немецкого города Ольденбург в Нижней Саксонии завели 134 дела из-за беспорядков в ходе акции протеста фермеров, выступавших против решения правительства об отмене субсидий.

Полицейские немецкого города Ольденбург в Нижней Саксонии завели 134 дела из-за беспорядков в ходе акции протеста фермеров, выступавших против решения правительства об отмене субсидий.

Как передает Report со ссылкой на немецкое издание Bild, несколько из этих дел связаны с водителями, которые намеренно сбивали протестующих, чтобы проехать по дорогам. Один из водителей прорвался через тракторы, сбил фермера, который получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу.

Ранее глава фракции "Альтернатива для Германии" в парламенте Баварии Ульрих Зингер поприветствовал забастовку фермеров в ФРГ как единственный демократический способ протеста. По словам Зингера, такое развитие событий создает трудности для правительства Шольца, "которого никто не хочет видеть у власти". С его точки зрения, политика действующей власти "просто ужасна для Германии".

По его прогнозам, в случае длительных забастовок правительство пойдет на уступки протестующим, но новых выборов в ближайшее время ждать не стоит.