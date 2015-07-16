Полиция в Афинах применила против демонстрантов слезоточивый газ

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Тысячи греков вышли в Афинах на демонстрацию против мер жесткой экономии, предложенных странами еврозоны в обмен на продолжение финансовой помощи, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Столкновения демонстрантов с полицией произошли у здания парламента, где в эти часы решают, соглашаться ли на предложения стран-кредиторов.

Полицейский спецназ был вынужден применить слезоточивый газ, когда из толпы молодежи в него полетели бутылки с зажигательной смесью и камни.

По оценкам полиции, на площади Синтагма собралось около 12,5 тыс. человек.

Решающее голосование в греческом парламенте должно пройти вечером в среду, но вполне возможно, что обсуждение затянется за полночь.

Предложения еврозоны, которые являются частью договоренностей, достигнутых в начале недели, включают повышение налоговых ставок, изменения в трудовом законодательстве, в системе начисления пенсий – как раз то, против чего греки проголосовали на референдуме 5 июля.

Тем не менее, ожидается, что парламент примет эти предложения. Три проевропейские оппозиционные партии уже выразили готовность голосовать за реформы.