Полиция установила личность захватившего заложников в Джорджии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Полиция Джорджии установила личность мужчины, который захватил в заложники 11 детей, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Им оказался 36-летний Кори Томас. По предварительной информации, он пытался покончить с собой во время задержания, после чего был госпитализирован.

Причины его действий на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что в штате Джорджия в мотеле захватили в заложники 11 детей. В заложниках находились дети в возрасте от трех месяцев до 17 лет.