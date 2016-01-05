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    Полиция установила личность захватившего заложников в Джорджии

    Причины его действий на данный момент неизвестны

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Полиция Джорджии установила личность мужчины, который захватил в заложники 11 детей, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Им оказался 36-летний Кори Томас. По предварительной информации, он пытался покончить с собой во время задержания, после чего был госпитализирован.

    Причины его действий на данный момент неизвестны.

    Ранее стало известно, что в штате Джорджия в мотеле захватили в заложники 11 детей. В заложниках находились дети в возрасте от трех месяцев до 17 лет.

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