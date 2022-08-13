Полиция установила личность напавшего на писателя Салмана Рушди мужчины

Нападение на писателя Салмана Рушди совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.

Нападение на писателя Салмана Рушди совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк, где было совершено нападение, Юджин Станишевски.

Пресс-конференцию транслировал телеканал CNN. "Мы устанавливаем мотивы нападения, - добавил представитель полиции. - Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию".

Станишевски добавил, что к расследованию нападения подключилось ФБР.

Напомним, что в пятницу утром неизвестный мужчина набросился на Рушди с ножом, когда он готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Писателю оказывают медицинскую помощь, степень тяжести его состояния неизвестна. Нападавший был задержан на месте преступления.