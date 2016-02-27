Полиция установила личность мужчины, застрелившего детей в США

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США сообщили имя мужчины, застрелившего детей в американском штате Вашингтон, сообщает телеканал Komo News.

По их информации, личность 51-летнего стрелка установлена — им является Дэвид Уэйн Кэмбелл. Живший рядом с домом стрелка Джек Пиготт сообщил, что Кэмбелл был женат около пяти лет.

По его словам, у супруги были двое приемных сыновей и дочь, усыновленных в предыдущем браке. Сыновья, по его словам, были из России, а дочка — из Китая.

Пиготт добавил, что Кэмбелл вел бизнес, связанный с обогревателями и кондиционерами. Не так давно он был госпитализирован, но Пиготту неизвестна причина госпитализации.

Ранее детский омбудсмен Павел Астахов сообщил, что погибшие в американском штате Вашингтон дети были ранее усыновлены в России, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.