В Танзании арестован представитель оппозиции по делу о массовых беспорядках

Полиция Танзании в субботу арестовала одного из высокопоставленных представителей оппозиционной партии CHADEMA, а также объявила в розыск еще 9 человек, подозреваемых в причастности к насильственным протестам, вспыхнувшим после выборов на прошлой неделе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

В партии уточнили, что задержан заместитель генерального секретаря CHADEMA Амани Голугва. Его имя, наряду с девятью другими, фигурирует в полицейском списке разыскиваемых по делу о массовых беспорядках. Арест произошел на следующий день после того, как прокуратура обвинила 145 человек в государственной измене.

Агентство отмечает, что по данным оппозиции и ряда правозащитников, в ходе столкновений силы безопасности могли убить более 1 000 человек. Власти назвали эти цифры сильно завышенными, однако не представили собственных данных о числе погибших.