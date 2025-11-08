Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Танзании арестован представитель оппозиции по делу о массовых беспорядках

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 18:29
    В Танзании арестован представитель оппозиции по делу о массовых беспорядках

    Полиция Танзании в субботу арестовала одного из высокопоставленных представителей оппозиционной партии CHADEMA, а также объявила в розыск еще 9 человек, подозреваемых в причастности к насильственным протестам, вспыхнувшим после выборов на прошлой неделе.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

    В партии уточнили, что задержан заместитель генерального секретаря CHADEMA Амани Голугва. Его имя, наряду с девятью другими, фигурирует в полицейском списке разыскиваемых по делу о массовых беспорядках. Арест произошел на следующий день после того, как прокуратура обвинила 145 человек в государственной измене.

    Агентство отмечает, что по данным оппозиции и ряда правозащитников, в ходе столкновений силы безопасности могли убить более 1 000 человек. Власти назвали эти цифры сильно завышенными, однако не представили собственных данных о числе погибших.

    Танзания протесты жертвы оппозиция задержания
    Tanzaniyada müxalifət nümayəndəsi kütləvi iğtişaşlarla bağlı həbs edilib

    Последние новости

    18:59

    Число жертв торнадо в бразильском штате Парана возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:56

    "Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВО

    Другие страны
    18:47

    Азербайджанская дзюдоистка завоевала серебро Исламиады

    Индивидуальные
    18:44
    Фото

    В Азербайджанской армии торжественно отметили пятую годовщину Победы

    Армия
    18:38

    Бакметрополитен продлил работу на час в День Победы

    Инфраструктура
    18:29

    В Танзании арестован представитель оппозиции по делу о массовых беспорядках

    Другие страны
    18:26

    Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

    Внешняя политика
    18:23

    Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

    Внешняя политика
    18:21

    Премьер Пакистана: С гордостью наблюдал, как наши солдаты маршировали с ВС Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    Лента новостей