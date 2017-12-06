 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Полиция совершила попытку штурма палаточного городка у Верховной Рады Украины, есть пострадавшие

    Саакашвили находится в гостинице Киев под охраной© pravda.com.ua

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, сообщает Report со ссылкой на "Украинскую правду". 

    Сегодня утром украинские правоохранители провели попытку штурма части палаток в Мариинском парке. 

    Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.

    Отмечается, что протестующие укрепляют баррикады и сносят шины к палаточному городку. 

    Сообщается, что Саакашвили находится в гостинице "Киев" под охраной.

    Накануне в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. 

    Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду. 

    В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК Украины).

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi