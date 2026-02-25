Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Полиция Шри-Ланки арестовала экс-главу разведки в связи с терактами 2019 года

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 11:02
    Полиция Шри-Ланки арестовала экс-главу разведки страны, генерал-майора Суреша Саллив связи с терактами смертников в 2019 году, в результате которых погибли около 270 человек.

    Как передает Report, об сообщает агентство AP со ссылкой на пресс-секретаря полиции Фредрика Вутлера.

    По его словам, в полиции полагают, что смертники были вдохновлены группировкой "Исламское государство" (ИГ). Управление уголовных расследований расследует возможные "связи или упущения" Салли в связи с терактами.

    Отметим, что 21 апреля 2019 года две исламистские группировки почти одновременно совершили шесть терактов с использованием смертников, целью которых были церкви и ведущие туристические отели в пасхальное воскресенье. На видеозаписях, сделанных нападавшими, видно, как они присягают на верность группировке ИГ.

