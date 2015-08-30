Полиция разогнала митингующих в центре Бейрута

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ В ливанской столице в ходе антиправительственной демонстрации начались массовые беспорядки.

Как передает Report, протестующие начали штурмовать резиденцию Совета министров.

Силы полиции вытеснили митингующих с площади, несколько человек были задержаны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бейруте около 50 человек пострадали в протестах. В течение нескольких месяцев власти страны не могли решить территориальный спор об утилизации столичных отходов, что вылилось в антиправительственные протесты.