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Полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Амстердаме

Полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Амстердаме Нидерландская полиция была вынуждена применить водометы для разгона несанкционированной акции протеста в Амстердаме.
Другие страны
17 января 2021 г. 19:55
Полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Амстердаме

Нидерландская полиция была вынуждена применить водометы для разгона несанкционированной акции протеста в Амстердаме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, водометы были пущены вход после того, как демонстранты отказались выполнять требования правоохранительных органов покинуть площадь.

Ранее демонстрация была запрещена муниципалитетом, однако несколько сотен человек все равно собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями кабинета министров и политикой властей по борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них не соблюдали дистанцию и были без масок.

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