Полиция освободила 18 человек из захваченного грабителями магазина в пригороде Парижа

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Подразделение спецназа французской полиции успешно провело операцию по освобождению заложников из торгового центра в пригороде Парижа Вильнёв-ла-Гаренн. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате операции освобождены 18 человек.

По имеющимся данным, все они - сотрудники торгового центра, которые прибыли на свои рабочие места ранним утром. В это же время группа вооруженных грабителей предприняла попытку ограбления магазина одежды ирландской фирмы Primark, расположенного на одном из этажей ТЦ. Спасаясь от злоумышленников, работники молла спрятались в столовой. Одна из них успела отправить sms своему знакомому, сообщив, что их захватили в заложники "двое вооруженных людей".

Никто из оказавшихся на месте происшествия не пострадал. Нет сведений и о том, чтобы злоумышленники пытались применить в их адрес насилие или выдвинуть какие-либо требования. По всей вероятности, работники торгового центра просто оказались в неудачном месте в неподходящий момент.

Сейчас торговый центр в Вильнёв-ла-Гаренн по-прежнему оцеплен силами правопорядка, на месте работает полицейский спецназ. Вместе с тем, у стражей порядка до сих пор нет сведений о личностях преступников.

По имеющимся данным, речь идет о группе двух или трех вооруженных мужчин. В полиции пока затрудняются сказать, остаются ли грабители внутри торгового центра или же им удалось бежать.