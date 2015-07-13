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    Полиция освободила 18 человек из захваченного грабителями магазина в пригороде Парижа

    Никто из оказавшихся на месте происшествия не пострадал

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/  Подразделение спецназа французской полиции успешно провело операцию по освобождению заложников из торгового центра в пригороде Парижа Вильнёв-ла-Гаренн. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате операции  освобождены 18 человек.

    По имеющимся данным, все они - сотрудники торгового центра, которые прибыли на свои рабочие места ранним утром. В это же время группа вооруженных грабителей предприняла попытку ограбления магазина одежды ирландской фирмы Primark, расположенного на одном из этажей ТЦ. Спасаясь от злоумышленников, работники молла спрятались в столовой. Одна из них успела отправить sms своему знакомому, сообщив, что их захватили в заложники "двое вооруженных людей".

    Никто из оказавшихся на месте происшествия не пострадал. Нет сведений и о том, чтобы злоумышленники пытались применить в их адрес насилие или выдвинуть какие-либо требования. По всей вероятности, работники торгового центра просто оказались в неудачном месте в неподходящий момент.

    Сейчас торговый центр в Вильнёв-ла-Гаренн по-прежнему оцеплен силами правопорядка, на месте работает полицейский спецназ. Вместе с тем, у стражей порядка до сих пор нет сведений о личностях преступников.

    По имеющимся данным, речь идет о группе двух или трех вооруженных мужчин. В полиции пока затрудняются сказать, остаются ли грабители внутри торгового центра или же им удалось бежать.

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