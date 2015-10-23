Полиция оцепила деревню, где нашли тело "красногорского стрелка"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Полиция оцепила подмосковную деревню Тимошкино, где ранее в дачном домике нашли тело "красногорского стрелка" Амирана Георгадзе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, на всех подъездах к деревне посты полиции. К месту обнаружения тела журналистов не пускают, пропускают только машины спецслужб.

В пятницу вечером полиция и СК РФ сообщили, что в дачном домике в подмосковной деревне Тимошкино нашли тело мужчины, который был предварительно опознан как Амиран Георгадзе, разыскиваемый по подозрению в убийстве четырех человек. По предварительным выводам экспертов, мужчина застрелился в первый же день после преступления в Красногорске.

Резонансное убийство произошло в подмосковном Красногорске в понедельник: по информации следствия, бизнесмен Амиран Георгадзе прямо в здании администрации застрелил первого замглавы Красногорска Юрия Караулова и руководителя местных электросетей Георгия Котляренко. Скрываясь от правоохранительных органов, Георгадзе, по данным СК РФ, также застрелил местного жителя Константина Смыслова и своего компаньона Тристана Закаидзе.