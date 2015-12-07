Полиция не нашла взрывчатку в самолете Берлин-Хургада

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции не обнаружили взрывчатых веществ в самолете авиакомпании Condor Airlines, совершившем экстренную посадку в Будапеште из-за угроз.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось, что cамолет авиакомпании Condor, рейс DE490, вылетевший в понедельник в Хургаду из аэропорта Берлин-Шёнефельд, пришлось посадить в Будапеште из-за телефонной угрозы.

На борту самолета находились 133 пассажира и семь членов экипажа.