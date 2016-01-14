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    Полиция: Нападение в Джакарте совершили 14 боевиков, в том числе смертники

    Число погибших при нападении в Джакарте возросло до четырех

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Серию взрывов, прогремевших сегодня  в центре столицы Индонезии Джакарте, устроила группа из примерно 14 боевиков, в том числе нескольких террористов-смертников. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в полиции Индонезии. 

    "В атаке в центре Джакарты участвовали от 10 до 14 боевиков", — говорится в сообщении полиции.

    По предварительным данным, в нападении участвовали, по меньшей мере, трое террористов смертников.

    Число погибших при нападении в Джакарте возросло до четырех. 

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