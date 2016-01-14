Полиция: Нападение в Джакарте совершили 14 боевиков, в том числе смертники

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Серию взрывов, прогремевших сегодня в центре столицы Индонезии Джакарте, устроила группа из примерно 14 боевиков, в том числе нескольких террористов-смертников. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в полиции Индонезии.

"В атаке в центре Джакарты участвовали от 10 до 14 боевиков", — говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, в нападении участвовали, по меньшей мере, трое террористов смертников.

Число погибших при нападении в Джакарте возросло до четырех.