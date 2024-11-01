Полиция Молдовы проводит обыски в 13 районах по делу о подкупе избирателей

Правоохранительные органы Молдовы проводят обыски в 13 районах в рамках уголовных дел о подкупе избирателей на президентских выборах.

Правоохранительные органы Молдовы проводят обыски в 13 районах в рамках уголовных дел о подкупе избирателей на президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

В четверг в шести районах страны также прошли обыски у активистов оппозиционного блока "Победа". Следователи считают, что они ежемесячно получают выплаты "из незаконных источников с целью повлиять на результаты выборов".

В целом в октябре обыски были проведены более чем у 1 тыс. человек, десятки из них были задержаны. Руководитель блока "Победа" Илан Шор назвал обвинения властей необоснованными, а обыски - предвыборным спектаклем.

По итогам первого тура голосования 20 октября во второй тур вышли действующий президент Майя Санду, получившая 42,49% голосов, и бывший генпрокурор Александр Стояногло с 25,95%.