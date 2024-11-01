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Полиция Молдовы проводит обыски в 13 районах по делу о подкупе избирателей

Полиция Молдовы проводит обыски в 13 районах по делу о подкупе избирателей Правоохранительные органы Молдовы проводят обыски в 13 районах в рамках уголовных дел о подкупе избирателей на президентских выборах.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 14:00
Полиция Молдовы проводит обыски в 13 районах по делу о подкупе избирателей

Правоохранительные органы Молдовы проводят обыски в 13 районах в рамках уголовных дел о подкупе избирателей на президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

В четверг в шести районах страны также прошли обыски у активистов оппозиционного блока "Победа". Следователи считают, что они ежемесячно получают выплаты "из незаконных источников с целью повлиять на результаты выборов".

В целом в октябре обыски были проведены более чем у 1 тыс. человек, десятки из них были задержаны. Руководитель блока "Победа" Илан Шор назвал обвинения властей необоснованными, а обыски - предвыборным спектаклем.

По итогам первого тура голосования 20 октября во второй тур вышли действующий президент Майя Санду, получившая 42,49% голосов, и бывший генпрокурор Александр Стояногло с 25,95%.

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Версия на английском языке Moldovan police conduct searches in 13 districts in vote-buying case

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