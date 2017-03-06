Полиция Малайзии задержала 7 человек по подозрению в терроризме

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Полиция Малайзии задержала во время нескольких рейдов в столице семерых подозреваемых в связях с террористическими группировками.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу правоохранительных органов страны Халид Абу Бакар.

По его словам, среди арестованных один подданный Малайзии, четверо граждан Йемена, 28-летний индонезиец, а также выходец одной из стран Восточной Азии.

Сообщается, что граждане Индонезии и Малайзии планировали совершить теракт на территории королевства при помощи установленного на автомобиле мощного взрывного устройства. После этого они должны были отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к группировке ИГ.

Граждане Йемена подозреваются к причастности к действующим сепаратистским группировкам. По версии правоохранителей, они занимались изготовление фальшивых документов.