​Полиция Малайзии встревожена активизацией боевиков ИГ в стране

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в настоящее время планируют похищения людей и ограбления банков в Малайзии для финансирования своей деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил шеф полиции столицы королевства города Куала-Лумпур Таджуддин Мохаммад Иса.

"Деятельность (ИГ в Малайзии) переросла первую стадию набора и подготовки новых членов, сейчас выходит на вторую", - цитирует в четверг полицейского сингапурская газета Straits Times. По словам Исы, вероятными мишенями террористов являются также деловые центры с большим числом работающих там иностранцев и государственные учреждения. Кроме того, заключил полицейский, боевики ИГ планируют рейды против военных лагерей и полицейских участков с целью захвата оружия.