​Полиция Малайзии арестовала боевика ИГИЛ, планировавшего теракт

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Полиция Малайзии задержала в пятницу боевика радикальной группировки "Исламское государство", готовившего теракт в стране, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина был арестован накануне на вокзале недалеко от центра столицы страны Куала-Лумпура. У подозреваемого нашли оружие и документы, указывающие на причастность к ИГ. Задержанный признался, что планировал подорвать себя.

В четверг полиция Малайзии объявила высший уровень террористической угрозы в стране в связи с терактами, произошедшими в последнее время по всему миру. Меры предосторожности предприняты в местах скопления большого количества людей, а также на границах, чтобы предотвратить возможное проникновение террористов в страну.