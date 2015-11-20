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    ​Полиция Лондона взорвала автомобиль, брошенный неизвестными в центре города

    Станции метро, находящейся рядом, была проведена эвакуация

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Лондона провела в четверг контролируемый взрыв автомобиля, брошенного неизвестными в центре города на Бейкер-стрит.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

    "На улице Бейкер-стрит был обнаружен брошенный автомобиль и проведен его контролируемый взрыв. Никакого уголовного расследования не требуется", - цитирует агентство представителя полиции.

    Сообщается также, что на станции метро, находящейся рядом, была проведена эвакуация.

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