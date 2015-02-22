Полиция Копенгагена отказала датским мусульманам в организации акции у синагоги

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Копенгагенская полиция отказала датским мусульманам в разрешении на проведение акции "кольцо мира" вокруг копенгагенской синагоги, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава инициативной группы Нидаль аль-Джабри обратился в правоохранительные органы с просьбой на проведение у копенгагенской синагоги акции солидарности с еврейской общиной Дании. Аналогичная акция была проведена накануне в Осло.

Причина отказа, согласно полиции, - соображения безопасности. Как сообщил DR руководитель ее пресс-службы Мадс Йенсен, "в настоящее время синагога находится под усиленной охраной полиции, и скопление людей помешает ее работе".

"Синагога - наиболее подходящее место для "кольца мира", так как мы хотим показать, что еврейская община не несет ответственности за израильско-палестинский конфликт", - сказал аль-Джабри.

Полиция пока также не может сказать, даст ли она разрешение на проведение акции в другом месте. "Мы будем исходить из конкретной оценки (ситуации безопасности)", - отметил в свою очередь Йенсен.

14-15 февраля в датской столице произошли два теракта. 22-летний датчанин палестинского происхождения Омар Абдель Хамид аль-Хусейн обстрелял участников дискуссии о свободе слова в копенгагенском кафе "Крудтенден" /"Пороховая бочка"/, убив одного и ранив трех человек, а затем - городскую синагогу, где убил одного и ранил двоих. Примерно через 15 часов после первого теракта его выследила и ликвидировала полиция.