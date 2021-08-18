Полиция Киева задержала двух граждан Азербайджана

В столице Украины Киеве полиция задержала двух граждан Азербайджана.

В столице Украины Киеве полиция задержала двух граждан Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, прокуратура города Киева сообщила, что задержанные граждане Азербайджана подозреваются в грабеже и применении наркотикосодержащих веществ.

“Граждане Азербайджана в возрасте двадцати двух и двадцати четырех лет были задержаны по подозрению в совершении преступления. Они общались с людьми в ночных клубах и, злоупотребив их доверием, выдавали им таблетки, содержащие наркотики, а затем грабили этих людей, находившихся в бессознательном состоянии. В результате расследования выяснилось, что оба мужчины ограбили людей, причинив им ущерб в размере 267 тысяч гривен, 30 тысяч долларов США и 1 605 евро”, - говорится в сообщении.