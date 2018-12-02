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    Полиция Израиля порекомендовала предъявить обвинения в коррупции Нетаньяху и его жене

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Израиля выступила с рекомендацией предъявить обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре по итогам расследования так называемого дела 4000 в отношении телекоммуникационной корпорации Bezeq. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье государственное радио Израиля Kan.

    Полиция считает, что следователям удалось собрать доказательную базу против премьера и его супруги, а также против владельца компании Bezeq Шауля Эловича, указывает радиостанция.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны еврейского государства.

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