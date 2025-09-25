Полиция Израиля арестовала мужчину за угрозу убийством Нетаньяху
- 25 сентября, 2025
- 14:41
В Израиле задержан мужчина угрожавший убийством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила полиция страны.
Согласно информации, незадолго до начала еврейского Нового года в понедельник вечером мужчина в возрасте около сорока лет из южного города Кирьят-Гат зашел в местный полицейский участок, заявив, что убьет Нетаньяху.
"Подозреваемый сказал офицерам, что планировал приобрести огнестрельное оружие и трижды выстрелить в премьера", - сообщила полиция.
Мужчина был арестован, и предъявление обвинения ожидается в четверг. Полиция намерена удерживать его под стражей до завершения судебного процесса.
