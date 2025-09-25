Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Полиция Израиля арестовала мужчину за угрозу убийством Нетаньяху

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 14:41
    Полиция Израиля арестовала мужчину за угрозу убийством Нетаньяху

    В Израиле задержан мужчина угрожавший убийством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила полиция страны.

    Согласно информации, незадолго до начала еврейского Нового года в понедельник вечером мужчина в возрасте около сорока лет из южного города Кирьят-Гат зашел в местный полицейский участок, заявив, что убьет Нетаньяху.

    "Подозреваемый сказал офицерам, что планировал приобрести огнестрельное оружие и трижды выстрелить в премьера", - сообщила полиция.

    Мужчина был арестован, и предъявление обвинения ожидается в четверг. Полиция намерена удерживать его под стражей до завершения судебного процесса.

