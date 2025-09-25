Полиция Израиля арестовала мужчину за угрозу убийством Нетаньяху

В Израиле задержан мужчина угрожавший убийством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила полиция страны.

Согласно информации, незадолго до начала еврейского Нового года в понедельник вечером мужчина в возрасте около сорока лет из южного города Кирьят-Гат зашел в местный полицейский участок, заявив, что убьет Нетаньяху.

"Подозреваемый сказал офицерам, что планировал приобрести огнестрельное оружие и трижды выстрелить в премьера", - сообщила полиция.

Мужчина был арестован, и предъявление обвинения ожидается в четверг. Полиция намерена удерживать его под стражей до завершения судебного процесса.