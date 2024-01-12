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Полиция Испании задержала 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро

Полиция Испании задержала 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро Сотрудники Национальной полиции Испании задержали 22 члена экологической организации Futuro Vegetal по подозрению в создании преступной структуры и нанесении ущерба на сумму более полумиллиона евро.
Другие страны
12 января 2024 г. 17:03
Полиция Испании задержала 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро

Сотрудники Национальной полиции Испании задержали 22 члена экологической организации Futuro Vegetal по подозрению в создании преступной структуры и нанесении ущерба на сумму более полумиллиона евро.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Europa Press.

Задержания были проведены в Мадриде, Барселоне, Кадисе, Мурсии, Эльде (Аликанте), Сарагосе, Гранаде, Валенсии, Сории, Сантандере и Сан-Себастьяне.

Среди задержанных - трое лидеров, которые координировали деятельность группы.

Членам организации приписывают 65 преступных акций, включая разбрасывание краски на фасадах Конгресса депутатов и других зданий, блокирование движения на кольцевых дорогах Мадрида, повреждение произведений искусства в музее Прадо и другой частной собственности, а также проникновение на взлетно-посадочные полосы аэропортов Ибицы и Мадрида.

В ходе полицейского расследования выяснилось, что организация получила более 140 тыс. евро в виде пожертвований, часть из которых, предположительно, была получена ее лидерами за координацию преступной деятельности.

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Версия на английском языке Spanish police detain 22 climate activists for damage of over €500,000

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