Полиция Испании задержала 22 экоактивиста за ущерб более чем на полмиллиона евро

Сотрудники Национальной полиции Испании задержали 22 члена экологической организации Futuro Vegetal по подозрению в создании преступной структуры и нанесении ущерба на сумму более полумиллиона евро.

Сотрудники Национальной полиции Испании задержали 22 члена экологической организации Futuro Vegetal по подозрению в создании преступной структуры и нанесении ущерба на сумму более полумиллиона евро.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Europa Press.

Задержания были проведены в Мадриде, Барселоне, Кадисе, Мурсии, Эльде (Аликанте), Сарагосе, Гранаде, Валенсии, Сории, Сантандере и Сан-Себастьяне.

Среди задержанных - трое лидеров, которые координировали деятельность группы.

Членам организации приписывают 65 преступных акций, включая разбрасывание краски на фасадах Конгресса депутатов и других зданий, блокирование движения на кольцевых дорогах Мадрида, повреждение произведений искусства в музее Прадо и другой частной собственности, а также проникновение на взлетно-посадочные полосы аэропортов Ибицы и Мадрида.

В ходе полицейского расследования выяснилось, что организация получила более 140 тыс. евро в виде пожертвований, часть из которых, предположительно, была получена ее лидерами за координацию преступной деятельности.