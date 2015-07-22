​Полиция Испании арестовала сторонника ИГ, вербовавшего женщин и детей

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Национальная полиция Испании арестовала в городе Мелилья на средиземноморском побережье Африки исламиста, вербовавшего женщин и детей для террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В рамках операции, проведенной совместно с марокканскими органами правопорядка, полицейские изъяли различные агитационные материалы, направленные на радикализацию мусульман, в первую очередь женщин. В них содержались призывы не подчиняться властям, следовать только законам шариата и отказаться от любых контактов с "неверными". Арест стал продолжением серии операций, проведенных в течение года в Сеуте, Мелилье, Барселоне, на Канарских островах, а также в Марокко против сторонников ИГ.

Как отметило агентство ЭФЭ, спецоперация чуть не вылилась в противостояние между полицией и местными жителями, которые начали забрасывать стражей порядка камнями. Кроме того, во время ареста на несколько минут весь район остался без электричества, предположительно в результате саботажа.