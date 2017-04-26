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    Полиция Ирака спасла из плена ИГИЛ 260 тысяч мирных жителей Мосула

    4500 семей вывели с территории исторического района города

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В федеральной полиции Ирака сообщают, что силам безопасности удалось спасти из плена террористической организации ИГИЛ уже 260 тыс. жителей западной части Мосула.

    Как передает Report, 4500 семей вывели с территории исторического района города.

    Отмечается, что в ранее освобождённых от террористов районах города ведутся ремонтные работы по восстановлению электроэнергии и водоснабжения. Возобновляется работа социальных объектов.

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