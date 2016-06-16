Полиция Ирака: Боевики ИГ массово бегут из Эль-Фаллуджи

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" массово бегут из иракского города Эль-Фаллуджа в связи с наступлением силовиков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава федеральной полиции Ирака Раид Шакир Джаудат.

"На линиях сопротивления ИГ в Эль-Фаллудже начался быстрый коллапс, боевики массово бегут в направлении к западу от города", - сказал он.

По его словам, в настоящее время силовики передвигаются по четырем направлениям к административным зданиям в центре Эль-Фаллуджи. Джаудат отметил, что в скором времени можно будет констатировать полное освобождение города от ИГ.