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    Полиция Индонезии задержала 12 человек по подозрению в причастности к терактам

    В результате серии взрывов в столице Индонезии погибли 17 человек

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Индонезийская полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к серии взрывов в столице страны Джакарте 14 января, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Полиция задержала 12 человек, связанных с атакой в Джакарте, из провинций Западная и Центральная Ява, а также провинции Восточный Калимантан", - сказал шеф полиции Индонезии Бадродин Хаити.

    По последним данным, в результате серии взрывов в столице Индонезии погибли 17 человек. Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, взяла ответственность за эти теракты.

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