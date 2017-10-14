Полиция Индонезии изъяла 3,7 т наркотиков за 2016 год

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Индонезии в прошлом году обнаружили и изъяли 3,7 т различных наркотических веществ. При этом были задержаны свыше 1,2 тыс. человек, в том числе 21 иностранный гражданин.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Straits Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с наркотиками.

Конфискованные вещества составляют лишь 1% от той «массы наркотиков, которая завозится в страну из Китая, Индии, Ирана и Малайзии».

По словам главы ведомства Буди Васесо, в 2016 году в Индонезию из КНР было поставлено около 250 т наркотиков, в числе которых героин, экстази, метамфетамин.