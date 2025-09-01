Полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков

Полиция специального административного района КНР Гонконг (Сянган) завершила масштабную семинедельную спецоперацию по борьбе с торговцами наркотиками в мегаполисе.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники в полиции, задержано 418 человек, самому младшему из которых 13 лет.

По этой информации, в ходе операции изъято 338 кг различных наркотических веществ. Полиция арестовала 328 мужчин и 90 женщин в возрасте от 13 до 73 лет, в их числе 11 несовершеннолетних юношей и 6 девушек.

"Расследование показало, что некоторые дилеры заманивали молодых людей в торговлю наркотиками за мизерное вознаграждение, пытаясь при этом переложить на них ответственность", - отметили источники в правоохранительных органах.

Полиция сообщила, что продолжит проводить подобные операции и усилит рейды во время длинных праздников, таких как Рождество, Новый год по лунному календарю и Пасха. Также в Гонконге теперь открыта горячая линия для сообщений о случаях, связанных с наркотиками. Граждане могут информировать полицию по телефону и в социальных сетях.