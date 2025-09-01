    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 05:23
    Полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков

    Полиция специального административного района КНР Гонконг (Сянган) завершила масштабную семинедельную спецоперацию по борьбе с торговцами наркотиками в мегаполисе.

    Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники в полиции, задержано 418 человек, самому младшему из которых 13 лет.

    По этой информации, в ходе операции изъято 338 кг различных наркотических веществ. Полиция арестовала 328 мужчин и 90 женщин в возрасте от 13 до 73 лет, в их числе 11 несовершеннолетних юношей и 6 девушек.

    "Расследование показало, что некоторые дилеры заманивали молодых людей в торговлю наркотиками за мизерное вознаграждение, пытаясь при этом переложить на них ответственность", - отметили источники в правоохранительных органах.

    Полиция сообщила, что продолжит проводить подобные операции и усилит рейды во время длинных праздников, таких как Рождество, Новый год по лунному календарю и Пасха. Также в Гонконге теперь открыта горячая линия для сообщений о случаях, связанных с наркотиками. Граждане могут информировать полицию по телефону и в социальных сетях. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Honq Konq polisi 330 kq-dan çox narkotik vasitəsni müsadirə edib

    Последние новости

    06:51

    Трамп: В случае отмены импортных пошлин США станут страной третьего мира

    Другие страны
    06:47

    В Афганистане не менее двух человек погибли во время землетрясения

    Другие страны
    06:36

    Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС

    Другие страны
    05:58

    NYT: США приостановили выдачу большинства видов американских виз палестинцам

    Другие страны
    05:23

    Полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков

    Другие страны
    04:49

    СМИ: Машина протаранила ворота российского генконсульства в Сиднее

    Другие страны
    03:57

    Гутерриш потребовал немедленного освобождения задержанных хуситами сотрудников ООН в Йемене

    Другие страны
    03:26

    В России появились новые госпошлины для мигрантов

    В регионе
    02:48

    Reuters: Атакованное у берегов Саудовской Аравии судно связано с Израилем

    Другие страны
    Лента новостей