Полиция Германии заметила над бельгийской военной базой 15 БПЛА
- 03 октября, 2025
- 13:03
Полиция Германии предупредила власти Бельгии о появлении 15 беспилотников над военной базой "Эльзенборн".
Как передает Report, об этом сообщает телеканал VRT NWS со ссылкой на источники.
Полицейские города Дюрен заметили дроны над бельгийской базой в ночь на 3 октября.
Беспилотники пролетели над объектом и вторглись на территорию Германии.
Отмечается, что Минобороны Бельгии уже занимается расследованием обстоятельств инцидента. Идентифицировать происхождение БПЛА пока не удалось.
