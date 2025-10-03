Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Полиция Германии заметила над бельгийской военной базой 15 БПЛА

    • 03 октября, 2025
    • 13:03
    Полиция Германии заметила над бельгийской военной базой 15 БПЛА

    Полиция Германии предупредила власти Бельгии о появлении 15 беспилотников над военной базой "Эльзенборн".

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал VRT NWS со ссылкой на источники.

    Полицейские города Дюрен заметили дроны над бельгийской базой в ночь на 3 октября.

    Беспилотники пролетели над объектом и вторглись на территорию Германии.

    Отмечается, что Минобороны Бельгии уже занимается расследованием обстоятельств инцидента. Идентифицировать происхождение БПЛА пока не удалось.

    Германия Бельгия БПЛА пвоенная база

