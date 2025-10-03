İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Belçikada hərbi baza üzərində 15 PUA görünüb

    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:37
    Belçikada hərbi baza üzərində 15 PUA görünüb

    Almaniya polisi Belçika hakimiyyətini "Elsenborn" hərbi bazası üzərində 15 pilotsuz uçuş aparatının (PUA) peyda olması barədə xəbərdar edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə VRT NWS telekanalı mənbələrə istinadən xəbər verir.

    Düren şəhərinin polisləri oktyabrın 3-nə keçən gecə Belçika bazası üzərində dronları görüblər.

    Pilotsuz uçuş aparatları obyekt üzərindən uçub və Almaniya ərazisinə daxil olublar.

    Qeyd olunur ki, Belçika Müdafiə Nazirliyi artıq hadisənin şərtlərini araşdırır. PUA-ların mənşəyini hələlik müəyyən etmək mümkün olmayıb.

