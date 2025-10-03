Belçikada hərbi baza üzərində 15 PUA görünüb
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 13:37
Almaniya polisi Belçika hakimiyyətini "Elsenborn" hərbi bazası üzərində 15 pilotsuz uçuş aparatının (PUA) peyda olması barədə xəbərdar edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə VRT NWS telekanalı mənbələrə istinadən xəbər verir.
Düren şəhərinin polisləri oktyabrın 3-nə keçən gecə Belçika bazası üzərində dronları görüblər.
Pilotsuz uçuş aparatları obyekt üzərindən uçub və Almaniya ərazisinə daxil olublar.
Qeyd olunur ki, Belçika Müdafiə Nazirliyi artıq hadisənin şərtlərini araşdırır. PUA-ların mənşəyini hələlik müəyyən etmək mümkün olmayıb.
Son xəbərlər
14:45
Biləsuvarda ağır yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
14:44
"Azəriqaz" rəsmisi: "Tariflər hər zaman bazar reallığını tam əks etdirmir"Biznes
14:44
Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
14:43
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzər dənizinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans təşkil edilibEkologiya
14:42
Rusiya Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırırASK
14:40
Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəliblərFərdi
14:39
Suriya hökuməti Əs-Suveydada parlament seçkiləri keçirməyəcəkDigər ölkələr
14:37
Kobaxidze: AŞPA-nın qətnaməsi Avropa bürokratiyasının böhranını əks etdirirRegion
14:35