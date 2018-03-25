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    Полиция Германии задержала Карлеса Пучдемона

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Карлес Пучдемон задержан на границе с Германией.

    Как передает Report, об этом сообщает агенство EFE со ссылкой на адвоката политика.

    "Председатель Карлес Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии", — написал адвокат Жауме Алонсо-Куэвильяс в своем микроблоге в Twitter.

    В настоящее время Пучдемон находится в комиссариате. Адвокат добавил, что отношение к Пучдемону по стороны немецкой полиции "корректное".

    Защитник сообщает, что Пучдемон направлялся в Бельгию, чтобы "предстать, как всегда, перед бельгийским правосудием

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