Полиция Германии задержала Карлеса Пучдемона

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Карлес Пучдемон задержан на границе с Германией.

Как передает Report, об этом сообщает агенство EFE со ссылкой на адвоката политика.

"Председатель Карлес Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии", — написал адвокат Жауме Алонсо-Куэвильяс в своем микроблоге в Twitter.

В настоящее время Пучдемон находится в комиссариате. Адвокат добавил, что отношение к Пучдемону по стороны немецкой полиции "корректное".

Защитник сообщает, что Пучдемон направлялся в Бельгию, чтобы "предстать, как всегда, перед бельгийским правосудием