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    Полиция Германии освободила взятую в заложницы чиновницу

    Снято оцепление в районе проведения операции

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Полиция освободила женщину, взятую неизвестным мужчиной в заложницы в городе Пфаффенхофен на юге Германии. 

    Как передает Report, об этом сообщается в Twitter полиции округа Северная Бавария. 

    "Положение в Пфаффенхофене урегулировано: с преступником справились, заложница освобождена", - говорится в сообщении.

    Также было снято оцепление в районе проведения операции.

    Ранее сообщалось, что в Пфаффенхофене неизвестный с ножом взял в заложницы сотрудницу местной администрации.

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