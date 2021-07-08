Полиция Гаити задержала еще двоих причастных к убийству президента

Правоохранительные органы Гаити задержали еще двух членов группировки, участвовавших в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Правоохранительные органы Гаити задержали еще двух членов группировки, участвовавших в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает новостной портал "Аити-24".

"В четверг Национальная полиция Гаити арестовала еще двух членов группы, убившей Жовенеля Моиза", - говорится в "Твиттере" издания. В среду сообщалось о двух задержанных и четырех ликвидированных наемниках.

Власти страны допускают, что часть убийц еще может находиться на свободе.