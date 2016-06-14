​Полиция ФРГ усилила границы с Францией из-за футбольных хулиганов

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Федеральная полиция Германии усилила контроль и меры безопасности на границе с Францией, где проходит чемпионат Европы по футболу, с целью выявления хулиганов, которые могут устроить беспорядки, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В приграничной зоне ведется усиленный контроль за автобусами с фанатами и за подозрительными автомобилями, которые направляются во Францию, чтобы предварительно вычислить нарушителей спокойствия и воспрепятствовать их выезду (с территории ФРГ - ред.)", - заявила представитель федеральной полиции.

На стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени 16 июня пройдет встреча группового этапа ЧЕ-2016 между командами Германии и Польши, местная полиция с точки зрения безопасности причисляет ее к разряду рискованных.

"Исходя из прошлого опыта, к сожалению, мы должны считаться с тем, что на фоне этой игры вновь будут серьезные беспорядки", - заявил представитель германского профсоюза полиции Арнольд Пликерт.

По его словам, в числе немецких и польских болельщиков есть "особенно агрессивные группы" хулиганов.