Полиция Филиппин исключила версию теракта в отеле в Маниле - ВИДЕО

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Полиция Филиппин отрицает любую возможность того, что нападение на отель Resorts World Manila в столице государства является терактом.

Как передает Report, по данным агентства "Синьхуа", нападение было ограблением и не было направлено против людей.

Ранее стало известно, что в результате нападения на отель пострадали не менее 25 человек. Местные СМИ сообщили, что злоумышленники являются террористами группировки ИГИЛ. Кроме того, поступала информация о взрывах в помещениях гостиницы. Очевидец запечатлел на видео момент взрыва.

Очевидцы сообщали, что вооруженные люди в черных масках вошли в отель и открыли огонь. По информации полиции, преступники совершили несколько выстрелов и "пожгли несколько столов". При этом оружие не было направлено на людей. Было опубликовано видео с камер наблюдения в отеле.

Напомним, что инцидент произошел в отеле Resorts World Manila в столице Филиппин Маниле.